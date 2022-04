Rotterdam en andere havens in de Europese Unie moeten Russische schepen de toegang ontzeggen, behalve voor essentiële goederen, waaronder voedsel. De EU-ambassadeurs kwamen dat donderdag overeen om Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne.

Ook mogen de lidstaten vanaf half augustus geen Russische kolen meer importeren en worden volgens ingewijden de dochters van de Russische president Vladimir Poetin aan de Europese sanctielijst toegevoegd.

Deze en meer sancties worden openbaar en van kracht op het moment dat ze in het officiële EU-publicatieblad staan.

Het is het vijfde sanctiepakket dat Brussel in de afgelopen weken heeft besloten in te voeren. De EU besloot het maatregelenpakket aan te vullen naar aanleiding van recente wandaden in onder meer Bucha, een voorstad van Kyiv.