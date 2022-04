Ongeveer honderd winkels van slijterijketen Gall & Gall blijven vrijdag de hele dag gesloten. Werknemers zijn boos over het uitblijven van een nieuwe cao: zij eisen een hoger loon en behoud van hun zaterdagtoeslagen. Volgens vakbond FNV is het de eerste keer dat er zoveel winkels dichtgaan.

"Bijna honderd winkels blijven gesloten, op een paar na, maar die gaan een halve dag dicht", zegt FNV bestuurder Jethro Warbroek. "Dit is een unicum. Het is de bedoeling dat deze Gall & Gall-winkels volgende week zelfs twee dagen gesloten blijven."

Gall & Gall is onderdeel van Ahold Delhaize en heeft achttienhonderd werknemers. De supermarktketen heeft een loonbod van 3,6 procent neergelegd, maar daar nemen de werknemers geen genoegen mee.

Gall & Gall laat in een reactie weten dat er eind vorig jaar al een loonsverhoging van 2,75 procent is doorgevoerd. "Aansluitend stellen we per 23 mei een loonsverhoging van 4,5 procent voor. Bovendien investeren we in nieuwe en verbeterde salarisschalen voor verkopers en winkelmanagers. Wij vinden een goede cao voor onze medewerkers belangrijk en willen graag verder in gesprek met de bonden."