De horeca in ons land draait weer op volle toeren, maar wie op een zonnige middag een terrasje pakt, merkt dat de rekening een stuk hoger is dan voor de coronacrisis. Horecaondernemers hebben vaak geen andere keus dan de prijzen te verhogen vanwege oplopende kosten, duurdere inkoop van verschillende producten en het gebrek aan eigen vermogen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Eigenaar Geerlof Kanis van Grand Café Centraal in Haaksbergen wijst naar de bierprijzen. "Een vat bier kost nu 3,37 euro, dat was in 2001 nog 1,37 euro. Vleeswaren zoals rundvlees zijn de afgelopen tijd met 25 procent gestegen en een kilo varkensvlees is in een week tijd 1 euro duurder geworden. Voor een kilo roomboter betaalde ik 30 tot 32 euro, nu is dat 46,50 euro. Een vers brood bij de bakker: 3 euro."

Daar komen de personeelskosten nog eens bovenop. De horeca heeft een nieuwe cao die per april voorziet in een loonsverhoging van 3,4 procent. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt eisen nieuwe werknemers zelfs meer. "In de horeca maak je 10 procent winst als je het heel erg goed doet, maar als de kosten vervolgens met 25 procent toenemen, kun je uitrekenen wat dat betekent", zegt Kanis.

Het economisch bureau van ING ging voor dit jaar eerst nog uit van een prijsstijging van 2,5 tot 3 procent in de horeca vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de hogere energieprijzen. "Maar dat gaat flink hoger uitvallen, aangezien horecaondernemers ook te maken hebben met stijgende prijzen van bepaalde grondstoffen. Brood en bier worden daardoor bijvoorbeeld duurder", zegt sectoreconoom Katinka Jongkind.

Veel ondernemers verkeren in een spagaat

Jongkind houdt echter een slag om de arm of de hogere kosten ook een-op-een worden doorberekend aan de consument. "De horeca kan ervoor kiezen dat ook deels zelf te dragen, maar dat gaat dan wel ten koste van de winstmarge."

Dat is exact de spagaat waar veel ondernemers mee te maken hebben, meent horecaondernemer Kor van der Meulen. Hij is eigenaar van Bagels & Beans en De Eethoek Catering in Leeuwarden. "Veel klanten begrijpen inmiddels waarom de prijzen hoger zijn. Zij zien ook dat de wereld er anders uitziet en dat alles duurder is geworden."

Van der Meulen wijst naar de koffieprijs. "Veel oogsten zijn mislukt, er is dus sprake van schaarste. Ongebrande koffiebonen zijn 20 tot 25 procent duurder. Maar ook de koffiebranderijen zitten met hun handen in het haar of ze de prijzen moeten doorberekenen aan de afnemers, aangezien ze te maken hebben met hogere gas- en verpakkingsprijzen."

Volgens Van der Meulen zouden de prijzen in de horeca nog meer moeten stijgen om als ondernemer gezond te kunnen blijven. "De zalm die we inkopen, is bijvoorbeeld met 40 procent gestegen. Dan is dus de vraag of we dat in zijn geheel doorberekenen aan de consument of dat we goedkoper moeten inkopen."

Ook grote problemen met cashflow

Ondertussen kampen de meeste horecaondernemers ook met grote cashflowproblemen. Zo is er weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen, laat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten.

"De meeste ondernemers zijn van mening dat de coronarekening niet bij de gasten neergelegd moet worden. De overheid heeft gekozen voor verplichte sluiting en het niet 100 procent compenseren van horecaondernemers. Die schade moet de overheid goedmaken, niet de consument", aldus een woordvoerder.