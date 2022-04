Een verrassend bericht van makelaarsvereniging NVM donderdag: de huizenprijzen waren in het afgelopen kwartaal lager dan in het kwartaal ervoor. Dit terwijl de prijzen daarvóór juist razendsnel opliepen. Kunnen we vanaf nu meer dalingen tegemoetzien? Of is het een tijdelijke dip en schieten de huizenprijzen straks weer de hoogte in?

Eerst enkele kanttekeningen. De daling van afgelopen kwartaal was klein - slechts 2,1 procent in vergelijking met het kwartaal ervoor - en betrof alleen de markt voor bestaande bouw. In vergelijking met een jaar geleden werd nog altijd 13,7 procent meer betaald voor een koopwoning.

Toch was de daling opvallend, omdat de huizenprijzen in de afgelopen jaren als een raket omhoogschoten.

Waardoor zijn de prijzen onlangs gedaald?

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, wijst allereerst op het feit dat de huizenprijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar zó hard stegen, dat een kleine daling in het daaropvolgende kwartaal voor de hand lag. "Sowieso is het vaak minder druk op de woningmarkt in het eerste kwartaal. Daardoor kunnen er sneller uitschieters naar boven of beneden zijn."

Het oplopen van de hypotheekrente speelt vermoedelijk ook een rol. Sinds het begin van dit jaar liepen deze rentes op van ongeveer 1,5 naar 2,5 procent. Daardoor kunnen huizenkopers minder geld lenen en dus een lager bod uitbrengen dan eerder. De NVM zelf vindt het nog te vroeg om een verklaring te kunnen geven.

Zet de daling door?

Dat is niet de verwachting, zegt Philip Bokeloh, woningmarktexpert bij ABN AMRO. "Onze voorspelling voor dit jaar is dat de prijzen met 12,5 procent stijgen. Dat is dus wat minder hard dan vorig jaar, maar dat de daling van het afgelopen kwartaal doorzet, zien we niet gebeuren." Volgens hem gebeurt het wel vaker dat prijzen in het eerste kwartaal wat inzakken. "Zo zag je dat drie jaar geleden in het eerste kwartaal ook de prijzen even daalden, om daarna weer flink de hoogte in te gaan."

Boelhouwer en de NVM verwachten eveneens dat de prijzen niet verder dalen. Zo sprak de makelaarsvereniging over "een briesje op een verhitte woningmarkt". Daarmee doelt de NVM op het feit dat de vraag naar koophuizen nog altijd veel groter is dan het aanbod en dat dit waarschijnlijk niet snel verandert. Daardoor blijven de prijzen naar verwachting hoog. Dat het personeelstekort groot is en daardoor weinig mensen werkloos raken, draagt hier ook aan bij, stelt Bokeloh.

Gaan we weer terug naar stijgingen van meer dan 20 procent?

Dergelijke prijssprongen zouden weleens verleden tijd kunnen zijn. Onder meer de hogere hypotheekrente en de inflatie zorgen er volgens Bokeloh voor dat kopers minder kunnen lenen.

Ook Boelhouwer wijst op de hypotheekrente, die naar verwachting verder oploopt. Daardoor is de stijging van de huizenprijzen dit jaar waarschijnlijk beperkter dan vorig jaar. Daarbij is de hoogleraar wat terughoudender dan ABN: hij verwacht een stijging van minder dan 10 procent. "Maar hoe groot de stijging dit jaar precies wordt, is moeilijk te voorspellen. Er is zóveel onzekerheid."