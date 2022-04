Vliegtuigmaatschappijen die niet in de Europese Unie gevestigd zijn, moeten hun reizigers bij vertragingen wel volgens de EU-regels compenseren als ze op die route samenwerken met een maatschappij uit de EU. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag bepaald naar aanleiding van een klacht over United Airlines.

De klacht werd ingediend door drie reizigers die bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa een vlucht hadden geboekt van Brussel naar San José in de Verenigde Staten. Lufthansa vloog van Brussel naar het Amerikaanse Newark, waarna de Amerikaanse maatschappij United Airlines de rest van de vlucht voor haar rekening nam.

Die vlucht van United kwam uiteindelijk met meer dan drie uur vertraging aan op zijn bestemming, waarna de passagiers vergoed wilden worden voor de vertraging. Het was echter onduidelijk of daarbij de Europese of Amerikaanse regels gevolgd moesten worden.

In een arrest zegt het hof dat twee of meer aaneensluitende vluchten altijd één geheel vormen voor het EU-recht. In dat geval handelen de maatschappijen van buiten de EU namens de maatschappij waarbij geboekt werd. Dat was in dit geval dus de Europese maatschappij Lufthansa. Daarom moeten zij reizigers vanaf drie uur vertraging binnen zeven dagen compenseren, zoals de EU-regels voorschrijven.

De maatschappij die de schade moet vergoeden heeft echter wel het recht om, binnen de nationale wetgevingen, compensatie te vragen aan elke rechtspersoon. Dat betekent in dit geval concreet dat United verhaal mag halen bij Lufthansa als die maatschappij deels verantwoordelijk is voor de vertraging.