Shell denkt dat het 4 tot 5 miljard dollar (3,7 tot 4,6 miljard euro) zal moeten afschrijven op zijn Russische activiteiten nu de onderneming zich volledig heeft teruggetrokken uit dat land, zo meldt het oliebedrijf donderdag in zijn vooruitzichten voor het eerste kwartaal. Shell is sinds maart niet meer actief in Rusland.

Het voormalige Nederlandse oliebedrijf besloot kort na de Russische inval in Oekraïne, eind februari, om zijn belangen in grote projecten voor de Russische olie- en gaswinning te verkopen.

Zo wilde Shell ervoor zorgen dat het niet indirect de oorlog tegen Oekraïne sponsorde. In maart koos het bedrijf er dan ook voor om zijn vierhonderd Russische tankstations te verkopen en geen gas en olie meer te kopen van het land.

Verbroken contracten, leningen en andere misgelopen inkomsten leiden samen tot een verlies van 4 tot 5 miljard dollar, schat Shell donderdag. Meer details over de impact van die terugtrekking op de bedrijfsvoering en de resultaten zullen bekendgemaakt worden op 5 mei, bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal.

Shell is niet het eerste oliebedrijf dat stopt met investeringen in Rusland: eerder besloot het Britse BP al om hetzelfde te doen. De investeringen van BP in Rusland zijn zo'n 25 miljard dollar waard.