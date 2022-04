De mondkapjesleverancier NIHW uit Haarlem is een rechtszaak gestart tegen de Nederlandse Staat, schrijft de Volkskrant donderdag. Het bedrijf had in 2020 mondelinge afspraken met het ministerie van Volksgezondheid over de levering van mondkapjes, maar die werden op het laatste moment geannuleerd. NIHW vermoedt dat de omstreden deal met Sywert van Lienden daar alles mee te maken heeft.

NIHW stelde zich volgens de Volkskrant op 14 maart 2020, helemaal in het begin van de coronacrisis, kandidaat voor de levering van mondkapjes aan de overheid om zo de bevolking te beschermen tegen de verspreiding van het virus.

Ongeveer een maand later, op 7 april, stuurde het bedrijf een aantal mondkapjes naar het ministerie, dat zeer positief reageerde op de kwaliteit ervan. De FFP2-kapjes zouden zo goed beschermen dat ze zelfs voldeden aan de normen van een FFP3-masker.

Enkele dagen later sloten het ministerie en NIHW een mondelinge deal over de levering van de mondkapjes, die ook per mail en via WhatsApp bevestigd werd. Op 15 april werd de deal plots afgeblazen. Daar plaatste NIHW toen al vraagtekens bij, maar het bedrijf koos ervoor om midden in een crisissituatie niet naar de rechter te stappen.

Dat doet het nu wel, omdat uit berichtgeving van de afgelopen weken is gebleken dat de omstreden deal tussen Volksgezondheid en voormalig politiek commentator Van Lienden in het paasweekend van 11, 12 en 13 april tot stand is gekomen. NIHW gaat er nu van uit dat het opzijgeschoven is voor die deal.

De mondkapjesdeal met Van Lienden heeft de afgelopen maanden al voor flinke ophef gezorgd, sinds de Volkskrant naar buiten bracht dat hij en zijn kompanen 28 miljoen euro hebben verdiend aan de levering van de mondkapjes. Dat is in sterke tegenspraak met zijn bewering dat hij alles "om niet" deed. Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de deal en worden politici ondervraagd over hun rol in het debacle.