De inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt, kwam in maart uit op 9,7 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is fors meer dan de 6,2 procent in februari en het hoogste niveau in 46 jaar. Vooral de stijgende energieprijzen droegen bij aan de hoge inflatie.

Een week geleden maakte het CBS het inflatiecijfer volgens de rekenmethode van het Europese statistiekbureau Eurostat al bekend.

Omdat de rekenmethodes van alle Europese landen licht verschillen, heeft Eurostat zijn eigen methode om alle landen met elkaar te kunnen vergelijken. Volgens die berekening kwam de Nederlandse inflatie uit op 11,9 procent.

Het grootste verschil tussen de Nederlandse en de Europese methode is dat het CBS ook de kosten voor het wonen in een eigen huis meeneemt in de berekening. Eurostat doet dat niet, omdat er in Europa nog geen overeenstemming is over de beste manier om deze lasten te becijferen.

Energie is belangrijkste oorzaak van hoge inflatie

Volgens de CBS-berekening komt de inflatie in maart dus net niet boven de 10 procent uit, maar staat ze wel op het hoogste niveau sinds april 1976. De fors stijgende energieprijzen hebben daar het belangrijkste aandeel in. Het CBS rekent elektriciteit, gas en stadsverwarming onder energie en ziet dat die drie samen in maart 157 procent duurder waren dan een jaar geleden. In februari was dat nog 77 procent.

Ook de brandstofprijzen gingen met 36,5 procent fors de hoogte in. Benzine kostte in maart gemiddeld 2,29 euro en voor diesel moest 2,12 euro betaald worden.

Het kabinet heeft ter compensatie van de hoge inflatie de accijnzen op brandstof afgelopen vrijdag verlaagd met 17 cent per liter benzine en 11 cent per liter diesel. Die maatregel geldt zeker tot het einde van dit jaar. Ook krijgen mensen met een laag inkomen in april 600 euro meer compensatie op hun energierekening.

Tot slot werd ook voeding 6,2 procent duurder dan een jaar eerder. Vooral de prijs van vlees en groente steeg fors. In februari stegen de voedingsprijzen met 5 procent.