We hebben nog steeds veel belangstelling voor kamperen, ook nu we weer volop kunnen reizen. De verkoop van nieuwe caravans bereikte in de eerste drie maanden met 1.634 exemplaren het hoogste niveau in tien jaar, blijkt uit cijfers van BOVAG, Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en RDC.

De verkoop van gebruikte caravans is in dezelfde periode gestegen naar een recordniveau van 3.411 stuks. "De verkopen zitten al een tijdje in de lift. Dat begon tijdens de coronacrisis en zet nu door", zegt een BOVAG-woordvoerder.

De interesse in kamperen is sindsdien flink toegenomen, aangezien veel mensen verre reizen links lieten liggen. "Dat was toch vaak te ingewikkeld en daardoor is de belangstelling voor caravans gegroeid."

Het aantal nieuwe campers dat werd geregistreerd, daalde van 668 vorig jaar naar 574 in 2022, een daling van 14 procent. Net als de autobranche hebben ook camperfabrikanten te kampen met leveringsproblemen als gevolg van wereldwijde logistieke uitdagingen, chiptekorten en de oorlog in Oekraïne.

"Wij raden consumenten daarom aan niet te kijken naar een specifiek model, omdat er sprake is van leveringsproblemen. Dat betekent dat je langer moet wachten. Kijk daarom vooral iets breder rond", aldus de BOVAG-woordvoerder.