Werknemers hebben de banen voor het uitkiezen nu werkgevers in een hevige strijd om vakmensen zijn verwikkeld. Bedrijven proberen werknemers dan ook te lokken met hogere salarissen, bonussen of andere extraatjes, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Maar dat gaat de krapte op de arbeidsmarkt niet oplossen", zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Utrecht. "Werknemers gaan van het ene naar het andere bedrijf en komen niet meer aan werken toe. Het is aan de werkgevers om deze mensen aan zich te binden, dus wat dat betreft is er sprake van een omslag."

Bij Hoppenbrouwers Techniek, een technisch dienstverlener met zo'n negentien vestigingen in Nederland, weten ze er alles van. Werknemers worden zelfs rechtstreeks gebeld, gemaild of via LinkedIn benaderd om voor een concurrent te komen werken. De technisch dienstverlener zet alles op alles om het personeel te behouden. "Wij geloven niet in die agressieve aanpak", aldus een woordvoerder.

Zo krijgen werknemers een vast contract als ze in dienst komen en investeert het bedrijf veel in scholing en ontwikkeling. "Maar er zijn ook leuke uitjes, personeelsfeesten en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien krijgen onze mensen veel vrijheid en volgt er ook een functioneringsbonus als het goed gaat. Als werknemers iemand aandragen, krijgen ze een bonus."

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er momenteel ruim 376.000 vacatures openstaan in verschillende sectoren.

'Inzetten op ontwikkeling om werknemer te behouden'

Ook in de IT-sector is de vraag naar personeel groot, zoals bij Joheco Automatisering in Hillegom. Commercieel directeur Ronald Lommerse laat weten dat werknemers snel worden weggekaapt. "En daarom proberen we onze mensen zoveel mogelijk te betrekken bij het bedrijf. Ze moeten echt het gevoel krijgen dat ze er onderdeel van zijn. We zetten vol in op ontwikkeling om onze werknemers te behouden."

Lommerse spreekt verder van "een hele waslijst aan kleine dingen" die werknemers belangrijk vinden. "Goede apparatuur, vrijheid, een tafelvoetbalspel, zo nu en dan eens een massage. Maar ook een goede kop koffie."

Wervingsbonus voor wie een nieuwe collega voordraagt

Zorginstelling Kennemerhart keert zelfs een wervingsbonus uit als een personeelslid iemand als nieuwe collega voordraagt. Het gaat dan vooral om verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. De nieuwe werknemers krijgen meteen een vast contract en een extra brutomaandsalaris als ze een jaar in dienst zijn. De zorginstelling heeft daarvoor gekozen om deze werknemers te kunnen behouden, aangezien er ook in de zorgsector een groot tekort aan personeel is.

Hoogleraar Schippers herkent de ontwikkelingen. "De werknemers zijn in dit geval de spekkopers, zij trekken aan het langste eind. Bedrijven zullen daarom veel meer maatwerk moeten leveren. Als er een werknemer in dienst komt die bijvoorbeeld mantelzorg verleent, moet er een goede regeling komen. Verder kan een werknemer veel hogere eisen stellen, zoals een vierdaagse werkweek."