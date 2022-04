De landen van de Europese Unie hebben al 35 miljard euro naar Rusland overgemaakt sinds dat land een oorlog in Oekraïne startte, zei buitenlandchef Josep Borrell woensdag in het Europees Parlement. Hij wil daarmee benadrukken hoe belangrijk het is dat de EU snel met Russische energie stopt.

Borrell vergeleek het bedrag dat ondertussen vanuit de EU naar Rusland is gestroomd met het geld dat het blok aan Oekraïne gegeven heeft. "We hebben Oekraïne 1 miljard euro gegeven, maar we betalen Poetin ook 1 miljard euro per dag om ons van energie te voorzien." Hij rekent voor het volledige bedrag vanaf 28 februari.

De buitenlandchef van de Europese Commissie wil de EU er daarmee op wijzen dat het belangrijk is zo snel mogelijk minder Russische energie te gebruiken en over te schakelen op duurzame energiebronnen.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zei woensdag ook dat het "vroeg of laat" nodig zal zijn om ook sancties te treffen op het gebied van gas en olie uit Rusland. De EU is voor zo'n 45 procent van haar gasbehoefte afhankelijk van Rusland, Nederland haalt zo'n 15 tot 20 procent van zijn gas uit Rusland.