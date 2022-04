Op 1 april, de dag dat de accijnzen op benzine en diesel verlaagd werden, werd er 50 procent meer getankt dan op een gewone dag, meldt ING woensdag op basis van het aantal pinbetalingen. Op 2 april was het aantal betalingen 20 procent groter dan normaal. Opmerkelijk: ondanks de lagere accijnzen werd op beide dagen gemiddeld 20 procent meer betaald voor brandstof.

ING verklaart de forse stijging in het aantal tankbeurten en het hogere betaalde bedrag doordat meer mensen in de weken daarvoor hun tankbeurt hadden uitgesteld of vaker in België of Duitsland hun auto hadden volgegooid. "Door de accijnsverlaging werd het prijsverschil met het buitenland kleiner, waardoor het voor sommige automobilisten niet meer loonde om over de grens te gaan tanken", zeggen de analisten.

Daarnaast grepen minder frequente tankers volgens de bank ook hun kans om hun auto nog eens volledig vol te gooien tegen een lagere prijs.

De weken voor de accijnsverlaging viel het op dat er minder en voor lagere bedragen getankt werd. Dat betekende ook dat veel mensen hun tank niet helemaal vulden. Op 31 maart, de dag voor de prijsverlaging, werden er 20 procent minder pinbetalingen geregistreerd bij tankstations.