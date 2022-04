Topman Rudy Van Rillaer en operationeel manager John de Bruin van PostNL België zijn woensdag vrijgelaten uit voorarrest. De Belgische onderzoeksrechter heeft bepaald dat het voor het onderzoek niet noodzakelijk is dat de twee in de cel blijven. Wel worden er voorwaarden gesteld aan hun vrijlating.

De twee werden vorige week samen met een derde bestuurder opgepakt toen de Belgische justitie invallen deed in drie depots van PostNL in België. De drie worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie. Ook zou er sprake zijn van mensenhandel en valsheid in geschrifte.

De Belgische autoriteiten onderzoeken PostNL al langer vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk.

De drie zouden begin deze week vrijkomen, maar het justitieonderdeel dat het onderzoek uitvoert ging in beroep tegen de vrijlating van Van Rillaer en De Bruin. Daardoor bestond de mogelijkheid dat ze maximaal twee weken langer zouden blijven vastzitten.

Behalve de vrijlating van de bestuurders heeft de Belgische justitie ook de depots in Wommelgem en Willebroek vrijgegeven. Die waren sinds de inval verzegeld, waardoor pakketjes die daar lagen niet bezorgd konden worden. Het bedrijf heeft momenteel negen pakkettendepots en een sorteercentrum in België.