De Nederlandse voedselwaakhond NVWA waarschuwt voor het product Epimedyumlu Macun en vraagt verkopers om het uit de schappen te halen. In de kruidenpasta met honing zit sildenafil, het werkzame bestanddeel in het erectiemedicijn Viagra, en dat mag niet verkocht worden in niet-medische context.

De NVWA startte een onderzoek naar aanleiding van een waarschuwing over het product in Duitsland. Uit het onderzoek is gebleken dat wie twee theelepels van de honing neemt al evenveel sildenafil binnen heeft als één pilletje Viagra. En de kans is groot dat mensen meer dan twee theelepels van de honing eten, zegt de waakhond.

Sildenafil kan een aantal schadelijke bijwerkingen hebben, waaronder hartklachten, diarree en wazig zicht. Daarom mag het niet in levensmiddelen gebruikt worden. De NVWA vond vier verkopers van Turkse levensmiddelen waar het product op voorraad was en ook de webwinkels bol.com en Marktplaats boden het aan. Die twee laatste hebben de honing ondertussen uit hun assortiment gehaald.

De NVWA waarschuwt dat ze niet altijd alle verkoopkanalen in beeld heeft en merkt dat het product nog steeds te koop is via buitenlandse webwinkels. De autoriteit raadt consumenten dan ook aan het product niet te kopen en bij klachten contact op te nemen met de waakhond.