De Europese Commissie wil een verbod op de invoer van kolen uit Rusland. Daarnaast moeten er meer Russische banken en personen op de sanctielijst komen te staan en mogen Europese havens geen Russische schepen meer toelaten. Die maatregelen zijn onderdeel van een nieuw sanctiepakket dat de Europese Commissie dinsdag bekend heeft gemaakt.

Brussel besloot de afgelopen weken al vier sanctiepakketten in te voeren. Toch vond de Commissie het noodzakelijk om nog meer strafmaatregelen aan te kondigen, vooral vanwege de recente wandaden in onder meer Bucha. De lidstaten moeten de plannen nog goedkeuren.

Als de sancties worden goedgekeurd, wordt het verboden om kolen uit Rusland in te voeren. Jaarlijks importeert de EU voor zo'n 4 miljard euro kolen uit Rusland. Ook worden er vier banken op de sanctielijst gezet, evenals een aantal Russen die nauwe banden onderhouden met president Vladimir Poetin. Daarnaast zijn wegtransporteurs uit Rusland en Belarus niet meer welkom in de EU.

Ook het maritieme transport wordt in de nieuwe plannen flink aan banden gelegd: Russische schepen zijn dan niet meer welkom in havens binnen de EU, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor boten die humanitaire goederen of energie vervoeren.

Er moet eveneens een ban komen op de invoer van allerlei Russische producten, waaronder sterke dranken, hout, cement en vis. Jaarlijks wordt voor zo'n 5,5 miljard euro van deze goederen geïmporteerd. Ook wordt het verboden om machines, chips en andere technologie naar Rusland te exporteren.

Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zei dinsdag dat de EU overweegt om nog meer sancties in te voeren. Mogelijk maakt een verbod op de import van olie uit Rusland daar deel van uit. Over een ban op gas werd niet gesproken.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de sancties worden ingevoerd, maar dat is nog niet zeker. Eerst moeten de lidstaten nog akkoord gaan.