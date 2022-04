Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland snel een betaalrekening openen bij banken en andere betaaldienstverleners. Dat hebben Betaalvereniging Nederland en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag bekendgemaakt.

Oekraïense vluchtelingen kunnen met een betaalrekening onder meer leefgeld of loon ontvangen en dagelijkse boodschappen betalen. Iedere betaalrekening heeft een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app bankzaken en betalingen te regelen. Overboekingen van en naar het buitenland zijn ook mogelijk.

Op de websites van NVB en Betaalvereniging Nederland staan informatiepagina's met praktische uitleg, adviezen en instructies. Daarmee moet het voor vluchtelingen makkelijker worden een betaalrekening aan te vragen.

"Voor mensen die hiernaartoe zijn gekomen is het belangrijk dat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven. Daar hoort toegang tot het betalingsverkeer bij", zegt NVB-voorzitter Medy van der Laan.

Directeur Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland geeft aan dat zijn leden alles op alles hebben gezet om dit in korte tijd snel en adequaat te organiseren. "Wij zijn blij dat we met elkaar deze bijdrage kunnen leveren."

Vluchtelingen die nog geen betaalrekening kunnen openen, omdat ze bijvoorbeeld nog geen geldig paspoort hebben, komen in aanmerking voor een tijdelijke prepaid betaalpas van de gemeente waar ze verblijven. De gemeente kan via zo'n prepaid betaalpas leefgeld ter beschikking stellen.