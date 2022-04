Staalconcern Tata Steel is de grootste uitstoter van stikstofoxiden in Nederland, gevolgd door luchthaven Schiphol. Dat meldt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), die een lijst van de honderd grootste vervuilers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De toppositie van Tata Steel komt niet als een verrassing. Het bedrijf in IJmuiden staat ook al bovenaan de lijst van grootste uitstoters van broeikasgassen. Daarnaast toonde recent onderzoek aan dat omwonenden worden blootgesteld aan te hoge concentraties giftige stoffen.

De top van de lijst bestaat verder vooral uit bedrijven in de aardolie- en chemische industrie en energiecentrales. Zo staan er onder meer raffinaderijen van BP, Shell en Esso in. Ook de Groningse vestiging van energieproducent RWE staat in de top tien, evenals Dow in Zeeland.

Van der Wal heeft daarnaast een lijst met de honderd grootste uitstoters van ammoniak opgesteld. Daarop staan vooral veel veehouderijen.

Stikstof en ammoniak vormen bedreiging voor natuur

Stikstofoxiden en ammoniak vormen een bedreiging voor de soortenrijkdom in Nederlandse natuur. De Raad van State oordeelde bijna drie jaar geleden dat de natuur niet goed genoeg wordt beschermd. Om dat recht te zetten, zijn drastische ingrepen noodzakelijk.

Het is overigens niet gezegd dat de grootste uitstoters ook de meeste schade aan de natuur aanrichten. Bijvoorbeeld de afstand tot kwetsbare natuurgebieden speelt ook een rol, net als het type stikstofverbinding en de manier waarop die wordt uitgestoten.

Het kabinet wil de stikstofuitstoot aanpakken door onder meer de industrie en energievoorziening te verduurzamen en het aantal veehouderijen in de directe omgeving van kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Eerder werd bijvoorbeeld de maximumsnelheid op snelwegen overdag verlaagd naar 100 kilometer per uur.

GroenLinks verbaasd over gebrek aan inzicht

"Dit zijn de vervuilers die we al heel lang in beeld hebben", laat GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet weten. De partij is er verbaasd over dat uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat de minister niet weet hoeveel extra stikstof de bedrijven mogen uitstoten op basis van hun vergunning.

"Ik vind het verontrustend dat de minister geen inzicht heeft in de ruimte die de bedrijven in hun vergunning hebben om nog meer stikstof uit te stoten of emissierechten te verhandelen. De stikstofuitstoot moet omlaag. Dit betekent dat de bedrijven minder moeten uitstoten in plaats van meer."