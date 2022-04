Polen blokkeert een akkoord in de Europese Unie over de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting voor grote multinationals. Tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Luxemburg dinsdag stemden 26 lidstaten voor het wetsvoorstel. Polen steunde het als enige land niet. Om het voorstel in te kunnen voeren, is unanimiteit nodig.

De plannen zijn gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen over een hervorming van het internationale belastingstelsel. Daarin is opgenomen dat grote multinationals nergens ter wereld minder dan 15 procent belasting mogen betalen.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, onder wiens voorzitterschap de onderhandelingen tussen de lidstaten plaatsvinden, kon zijn woede en onbegrip over het Poolse besluit niet verbergen. "Ik begrijp de Poolse positie echt niet", zei hij.

Polen vindt dat het minimumtarief van 15 procent moet worden gekoppeld aan wetgeving over de herverdeling van de belastingrechten. Daarover zijn al bepaalde garanties opgenomen, maar die vindt Polen onvoldoende.

Naast het minimumtarief moeten de regels er ook voor zorgen dat bedrijven belasting betalen in de landen waar de omzet ook daadwerkelijk is behaald.

Dit alles moet het voor bedrijven moeilijker maken om belasting te ontwijken. Ook moeten de maatregelen voorkomen dat landen tegen elkaar opbieden met lage belastingpercentages om zo kantoren van grote multinationals binnen te halen.