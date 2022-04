De Britse regering bekijkt of ze enkele cryptomunten wil toelaten als wettig betaalmiddel. Het gaat om stablecoins; dat zijn digitale munten die zijn gekoppeld aan reguliere, stabielere valuta of aan bijvoorbeeld goud. Later dit jaar wil het Verenigd Koninkrijk ook kijken naar regelgeving voor andere cryptomunten, zoals de bitcoin.

Cryptomunten worden steeds belangrijker in het betalingsverkeer, maar de waarde van veel van die digitale valuta schommelt sterk. Bij stablecoins wordt geprobeerd dat te ondervangen door ze te koppelen aan reguliere valuta, of aan bijvoorbeeld goud, waarvan de waarde stabieler is. Een bekende stablecoin is tether.

Daarnaast willen de Britten kijken naar regels voor andere cryptomunten, waarbij het grote energieverbruik van de systemen achter de digitale valuta wordt meegewogen. Ook wordt gekeken naar een mogelijke aanpassing van de belastingregels om de ontwikkeling van cryptovaluta te stimuleren.

Met de nieuwe maatregelen willen de Britten profiteren van het groeiende belang van digitale valuta in het betalingsverkeer. Ze hopen hiermee meer investeringen en meer banen te trekken.

"Het is mijn ambitie om van het Verenigd Koninkrijk een mondiale hub voor cryptotechnologie te maken", zegt minister van Financiën Rishi Sunak. "De maatregelen die we vandaag uiteen hebben gezet, zorgen ervoor dat bedrijven kunnen investeren, innoveren en opschalen."