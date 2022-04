Oekraïne was afgelopen jaar de grootste leverancier van ruwe zonnebloemolie en mais voor Nederland. Maar liefst 84 procent van de ingevoerde ruwe zonnebloemolie kwam uit Oekraïne, terwijl het aandeel mais 42 procent bedroeg. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal werd vorig jaar voor ruim 2 miljard euro aan goederen ingevoerd uit Oekraïne, waarvan voor 1,8 miljard euro aan landbouwproducten. Ruwe zonnebloemolie en mais zijn voor Nederland de belangrijkste producten uit Oekraïne.

Met een invoerwaarde van 1,8 miljard euro was Oekraïne in 2021 het tiende herkomstland van landbouwproducten. Nederland haalt de meeste landbouwproducten nog altijd uit Duitsland, België, Frankrijk en Brazilië.

Nederland haalde vorig jaar voor 641 miljoen euro ruwe zonnebloemolie uit verschillende landen, waarvan voor 538 miljoen euro uit Oekraïne. Daarmee is ons land niet alleen de grootste importeur van ruwe zonnebloemolie in de Europese Unie, maar ook het land dat de meeste ruwe zonnebloemolie uit Oekraïne haalt.

Het grootste deel van de ruwe zonnebloemolie die Nederland invoert uit Oekraïne komt uiteindelijk in het buitenland terecht, direct als wederuitvoer of indirect als export na verdere verwerking in Nederland. Slechts 15 procent blijft achter in Nederland.

Zonnebloemolie wordt gebruikt om mee te bakken en te braden, maar zit bijvoorbeeld ook in koekjes, mayonaise, babyvoeding en vleesvervangers. Supermarkten kampen inmiddels met een groot tekort aan zonnebloemolie vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is de beschikbaarheid zo goed als opgedroogd.