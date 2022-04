Onder de noemer AH Verpakkingsvrij begint supermarktketen Albert Heijn met een nieuw concept. Je kunt dan een herbruikbare zak of pot vullen met een reeks producten die je normaal mét verpakking koopt. Dat laat de supermarktketen dinsdag weten.

Het gaat in eerste instantie om zo'n zeventig producten waar je vanuit een dispenser een pot of zak mee kunt vullen. Die pot of zak kun je zelf meebrengen of kopen bij de winkel. Als je zelf een verpakking meeneemt, betaal je minder voor het product, zegt een woordvoerder desgevraagd.

"Het verpakkingsvrije assortiment bestaat uit producten van ontbijtgranen en broodbeleg tot dingen voor het avondeten als pasta en rijst", aldus AH. Maar ook bijvoorbeeld thee en noten. Dat leidt tot in totaal 6 meter aan dispensers.

Wanneer je je pot of zak wil vullen, moet je die eerst wegen zonder dat de verpakking gevuld is. Daarna vul je de pot of zak en print je een barcode die je kunt scannen bij de kassa.

De eerste winkel die het nieuwe concept aanbiedt, is de XL in Rotterdam. Uiteindelijk moeten zo'n vijftig grotere AH-filialen aan de slag gaan met het systeem.

"Het mooie van dit concept is dat je producten in een eigen, herbruikbare verpakking kan meenemen en dat keer op keer. Dat scheelt niet alleen afval, het zorgt ook voor minder voedselverspilling omdat je precies de hoeveelheid kunt pakken die je nodig hebt", zegt CEO Marit van Egmond van AH.