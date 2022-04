Rusland mag zijn staatsschuld niet meer betalen vanaf rekeningen in dollars die het land heeft bij Amerikaanse financiële instellingen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Rusland die sanctie opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

De sanctie moet Rusland dwingen te kiezen uit drie minder aantrekkelijke opties. Moskou kan ervoor kiezen staatsschulden te betalen in dollars die het in eigen land in reserve heeft, nieuwe inkomsten direct weer uit te geven of wanbetaler te worden. Al die opties verzwakken de economie van Rusland, is het idee achter de maatregel.

Hoewel het Westen al diverse sancties heeft opgelegd, waaronder het bevriezen van reserves die andere centrale banken voor de Russische centrale bank aanhielden, heeft Rusland nog steeds de beschikking over de nodige dollars.

Belangrijkste reden daarvoor is dat leveringen van olie en gas buiten de sancties zijn gehouden. Dat kan het Kremlin dit jaar 321 miljard dollar opleveren.