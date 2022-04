Het aantal aanvragen voor een hypotheek heeft in het eerste kwartaal van 2022 een record bereikt, vooral door de stijgende rente. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 191.293 hypotheken aangevraagd, een stijging van ruim 37 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

In totaal waren 71.992 aanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning. Daarmee wist de kopersmarkt het resultaat van vorig jaar ondanks de toenemende krapte op de woningmarkt net te overtreffen.

Door de stijgende rente groeide het aantal hypotheekaanvragen in de niet-kopersmarkt dit kwartaal met 75,4 procent. Daarbij gaat het vooral om het over- en bijsluiten van een hypotheek.

Zo kwamen in week zes en week zeven alleen al 27.000 aanvragen voor over- en bijsluitingen binnen, waar het gemiddelde in de weken daarvoor tussen de 8.000 en 8.500 aanvragen per week lag.

Hiermee kwam het totaal van de niet-kopersmarkt uit op 119.301 aanvragen, tegenover 67.998 aanvragen in het eerste kwartaal van 2021.