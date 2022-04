Nederland en Spanje trekken samen op om de Europese begrotingsregels iets te versoepelen en te vervangen door maatwerk. Minister Sigrid Kaag van Financiën en haar Spaanse evenknie Nadia Calviño hebben daarvoor maandag een gezamenlijk document aan de Eurogroep gepresenteerd.

Volgens de regels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) mogen EU-landen een staatsschuld van maximaal 60 procent hebben. Als een land daarboven zit, moet het land in kwestie jaarlijks 5 procent van het deel boven de schuldennorm (dus het deel boven de 60 procent, red.) eraf scheren. Spanje en Nederland willen van die laatste regel af.

In plaats daarvan pleiten de twee ministers voor maatwerk per land, om te voorkomen dat eventuele bezuinigingen economische groei in de weg zitten. Daarmee lijken de landen een lesje te hebben geleerd van de eurocrisis, waarin landen als Griekenland juist dieper in de economische malaise terechtkwamen na stevige bezuinigingspakketten. "De schuldenafbouw in lidstaten met hoge schulden moet realistisch zijn en mag de groei niet schaden", staat in het persbericht.

Naast bezuinigingen benadrukken de ministers ook het belang van investeringen als instrument om de staatsschuld te verminderen. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld investeringen in duurzame energie en digitalisering, die worden gezien als investeringen die de economische groei bevorderen.

De regels van het Stabiliteits- en Groeipact worden overigens al sinds het begin van de coronapandemie niet meer toegepast vanwege de grote gevolgen die de lockdowns voor de overheidsfinanciën hadden. Door de lockdowns en de daaropvolgende steunpakketten zijn de schulden in de meeste lidstaten ver boven de 60 procentsnorm terechtgekomen. Afspraken om de begrotingsregels te hervatten zijn er nog niet.

Samenwerking tussen Nederland en Spanje opmerkelijk

De samenwerking is overigens opmerkelijk gezien de manier waarop de samenwerking tussen Nederland en Spanje in het vorige decennium verliep. Toen behoorde Nederland tot de landen die Zuid-Europese landen als Spanje regelmatig op de vingers tikte vanwege de hoge staatsschuld.

Zuid-Europese landen waren destijds juist weer kritisch en beschuldigden Noord-Europese landen als Nederland van een gebrek aan solidariteit binnen de Europese Unie.