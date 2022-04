We betalen al meer voor voedingsmiddelen zoals brood, melk en groente in supermarkten, maar producten kunnen niet straffeloos duurder worden. "We kunnen niet alle kostenstijgingen op het bordje van de consument leggen en daarom worden er intensieve gesprekken gevoerd met producten en leveranciers. Iedereen in de keten moet een stukje opvangen", zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in gesprek met NU.nl.

De supermarkten hebben veel last van de opgelopen energieprijzen en de logistiek is ernstig verstoord vanwege de problemen met containers. "De prijzen van brandstof gaan omhoog en de beschikbaarheid van bepaalde producten is lager. Dat betekent dat de prijzen voor een deel worden doorberekend aan de consument."

Jansen roept alle partijen in de keten dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen. "De supermarkten hebben een marge van 2 tot 3 procent. Zij kunnen de kostenstijgingen niet alleen financieren. Verder hebben supers ook te maken met boeren en tuinders die ook met enorme kosten te maken hebben."

Topman Marcel Huizing van supermarktbedrijf Dirk van den Broek geeft aan er alles aan te doen om de prijzen zo laag mogelijk te houden voor de consument. "We gaan zuiniger te werk door efficiënt op de kosten te letten. Zo stoppen we bijvoorbeeld met tv-reclames en gebruiken we dit geld om de prijzen laag te houden. Op die manier proberen we de pijn voor de klant te verzachten."

Daar komt bij dat de oorlog in Oekraïne ook nog voor de nodige problemen zorgt. Zo is er een flink tekort aan zonnebloemolie. "Momenteel worden de laatste voorraden in Europa opgemaakt. De beschikbaarheid van zonnebloemolie is zo goed als opgedroogd. De schappen zijn al leeg. En de komende dagen zal dat ook gelden voor producten waarin zonnebloemolie is verwerkt", aldus Jansen.

'Schaarste heeft effect op hoogte prijs'

Bij Dirk van den Broek zijn de problemen merkbaar. "Natuurlijk hebben wij daar ook last van, maar we doen ons stinkende best om zonnebloemolie te kopen. Het product is nog steeds mondjesmaat beschikbaar en we hebben net twee grote partijen aangeschaft", zegt Huizing.

De topman geeft aan dat de schaarste effect heeft op de hoogte van de prijs. "De vraag is momenteel hoger dan het aanbod. Ook de leverancier moet een eerlijke prijs krijgen."