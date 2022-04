In Mallorca is een superjacht van een rijke Rus aan de ketting gelegd, melden Spaanse autoriteiten maandag. Het gaat om het jacht Tango van miljardair Viktor Vekselberg, dat door de Nederlandse scheepswerf Feadship is gebouwd, meldt Majorca Daily Bulletin.

De actie is een gevolg van sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Het in 2011 gebouwde jacht is 77,7 meter lang en kostte 120 miljoen dollar (109 miljoen euro).

Eigenaar Vekselberg is rijk geworden in onder meer de aluminiumhandel en behoort tot de groep vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin, hoewel hij in Oekraïne is geboren. Het is niet de eerste keer dat in Spanje een schip van een oligarch met nauwe banden met Poetin in beslag is genomen.

In de afgelopen weken zijn al diverse andere jachten aan de ketting gelegd. Andere landen, waaronder Frankrijk, Italië en Duitsland, hebben eveneens verhinderd dat superjachten uitvoeren. Dat leidt overigens soms tot problemen voor de betreffende jachthavens.

Zo ligt in de Zuid-Franse jachthaven La Ciotat al enkele weken het 86 meter lange jacht Amore Vero, dat vermoedelijk eigendom is van Igor Sechin, topman van staatsoliemaatschappij Rosneft.

De Franse staat heeft weliswaar beslag gelegd op het schip, maar het is niet duidelijk wie op dit moment verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het onderhoud.

Ondertussen stapelen de rekeningen zich op. Zo wil de beheerder van de jachthaven geld vragen voor het feit dat het schip er ligt, maar heeft die geen idee naar wie de facturen gestuurd moeten worden. Ook de Franse douane is daar niet duidelijk over.