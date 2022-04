Tesla-topman Elon Musk heeft zich ingekocht in het sociale netwerk Twitter. De rijkste man ter wereld heeft sinds medio maart een belang van 9,2 procent in het bedrijf, blijkt uit documenten die ingediend zijn bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De stap is opvallend, want eind vorige maand stelde Musk nog dat hij er serieus over nadacht om een eigen socialemediaplatform op te zetten. Hij meende namelijk dat Twitter zich niet aan "de principes van vrijheid van meningsuiting" houdt. Musk vindt dat Twitter te veel bepaalt wat er wel en niet gezegd mag worden, terwijl het eigenlijk zou moeten functioneren als een dorpsplein. Musk stelt dat de vrijheid van meningsuiting essentieel is voor een goed functionerende democratie.

Ironisch genoeg deed Musk zijn uitspraken over Twitter in berichten op Twitter. Hij liet zijn volgers ook reageren op een peiling via de dienst. Het merendeel steunde hem.

De Tesla-topman is een fervent twitteraar en dat heeft hem al eerder in de problemen gebracht. Zo zorgde hij met tweets over Tesla voor grote koersschommelingen en de SEC heeft hem daarom gedwongen om al zijn tweets van tevoren te laten controleren door juristen. Daarom ligt Musk dan ook met de SEC in de clinch. Hij vindt dat de waakhond hem beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting.

Het aandeel Twitter schoot voorbeurs omhoog door het nieuws over het belang van Musk. De koers ging met ruim een kwart omhoog.