De koers van de Russische munteenheid de roebel staat ondanks de sancties weer bijna op het niveau van vóór de oorlog. Vlak na de invasie van Oekraïne halveerde de waarde van de munt bijna, maar inmiddels is de roebel weer opgekrabbeld en staat hij rond het niveau van voor de oorlog. De snelle rebound betekent echter niet dat de problemen voorbij zijn.

De roebel ging hard onderuit in de eerste tien handelsdagen na de Russische invasie van Oekraïne. Waar je vóór de oorlog nog zo'n 90 roebel voor iedere euro moest neertellen, zorgden de westerse sancties voor een rappe waardedaling: maar liefst 146 roebel voor 1 euro. Inmiddels staat de Russische munteenheid weer bijna op het oude niveau en levert 93 roebel je 1 euro op.

Die bliksemsnelle rebound heeft allereerst te maken met een verbetering van de Russische financiën. Door de hoge prijzen van olie en gas ontvangen de Russen simpelweg meer geld voor hun grondstoffen, terwijl ze aan de andere kant minder producten uit het buitenland halen.

Verder spelen maatregelen om een vrije val van de roebel te voorkomen een rol. Zo verdubbelde de Russische centrale bank de beleidsrente en werden zogeheten kapitaalcontroles ingezet.

Door die controles moeten Russische bedrijven onder meer 80 procent van hun inkomsten in buitenlandse valuta's in roebels omzetten en is het lastiger voor Russen om roebels in te ruilen voor bijvoorbeeld euro's.

'Roebel wordt kunstmatig overeind gehouden'

Het Witte Huis stelt dan ook dat de roebelrebound geen gezonde terugkeer naar het oude niveau is, maar dat de munt "kunstmatig overeind wordt gehouden".

Robin Brooks, hoofdeconoom van het ­Institute of International Finance, snapt de twijfel, maar benadrukt dat een deel ervan echt is, verwijzend naar de toegenomen inkomsten uit export.

Hoewel het dus niet allemaal schijn is, lijkt de roebel op de langere termijn zeker niet uit de gevarenzone te zijn. Naar verwachting zullen landen in het Westen de komende jaren minder Russische grondstoffen kopen. Verder heeft Rusland door de sancties minder middelen tot z'n beschikking om de munteenheid overeind te houden.