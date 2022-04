We hebben het tuinieren tijdens de coronacrisis massaal omarmd. En die trend zet zich ook in de eerste maanden van dit jaar door. "Toen het onlangs twee weken voorjaarsweer was, zijn mensen direct aan de slag gegaan in de tuin. Het was dan ook druk in de tuincentra", zegt directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland.

De stormloop richting de tuinwinkels zorgde afgelopen jaar voor meer dan 2 miljard euro aan omzet, een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van topjaar 2020. "Mensen zijn het tuinieren gaan omarmen tijdens de coronacrisis, aangezien ze veel thuis waren, de horeca gesloten was en vakantie ook geen optie was."

Volgens Van der Heide kopen consumenten allerlei producten. "Aan de groene kant zie je dat mensen tegels weghalen in hun tuin en daar planten neerzetten. De bewustwording van meer groen is echt een trend. Aan de andere kant is de moestuin weer populair, het zelf kweken van groente, fruit en kruiden. En dat betekent meer vraag naar fruitbomen en aardbeienplanten bijvoorbeeld."

Maar ook in de huiskamer is sprake van een groene opmars. "Kamerplanten zijn enorm populair, waardoor er ook meer potten en vazen worden verkocht."

Tuincentra zijn goed bevoorraad

Van der Heide benadrukt verder dat de tuincentra goed zijn bevoorraad, ondanks dat ook deze branche last heeft van leveringsproblemen en grondstoffen die steeds schaarser worden. "Producten worden daardoor wel eens met vertraging afgeleverd."

De tuincentra hebben ook last van de stijgende energieprijzen. Van der Heide kan niet aangeven wat de gevolgen hiervan zijn. "De prijzen staan onder druk en natuurlijk heeft dit ook effect op onze branche. Maar het is op dit moment vooral koffiedik kijken."