Het leven in Turkije is opnieuw flink duurder geworden. De inflatie kwam in maart namelijk uit op ruim 61 procent, het hoogste niveau sinds 2002. Dat blijkt uit cijfers die het Turkse statistische bureau TÜIK maandag heeft gepubliceerd.

De Turkse inflatie bedroeg in februari nog 54 procent en wordt net als in de rest van de wereld voortgestuwd door de sterke stijging van de energieprijzen, zeker na de Russische inval in Oekraïne. Daar komt bij dat president Recep Tayyip Erdogan in 2021 ongeveer elke maand de rente verlaagde, wat de inflatie omhoog duwt.

Volgens de meeste economische theorieën stijgt de inflatie als de rente lager wordt, omdat mensen dan minder verdienen aan het geld op hun bankrekening en het dus sneller uitgeven. Erdogan keert die redenering echter om en denkt dat verlaging van de rente tot minder inflatie zal leiden.