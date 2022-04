Supermarktketen Albert Heijn, webwinkel bol.com en bezorgdienst Budbee slaan de handen ineen om het ophalen en retourneren van pakketten makkelijker te maken. Bij zevenhonderd grotere AH-winkels komen pakketkluizen waar klanten onder meer hun bol.com-pakketten kunnen ophalen en terugsturen.

De pakketkluizen komen in plaats van de afhaalpunten van bol.com die sinds 2013 in bijna alle AH-vestigingen te vinden zijn. De eerste kluizen zijn vanaf deze week te vinden in vijftien filialen van AH in Nederland en België. De komende twee jaar wordt dit aantal uitgebreid naar zevenhonderd winkels. De pakketkluizen staan in of direct buiten de winkels en bestaan uit verschillende formaten.

Klanten die ervoor kiezen hun pakket op te halen bij een AH-winkel krijgen na het bestellen een bericht wanneer het pakket is afgeleverd. Het bericht bevat een code om de kluis te openen.

"Klanten ervaren steeds meer het gemak van digitaal. Dat zien we onder meer in het gebruik van de zelfscan en de AH-app waarin alles digitaal bij elkaar komt. Met de introductie van pakketkluizen wordt het voor klanten nog makkelijker een pakketje op te halen of te retourneren", aldus AH-topvrouw Marit van Egmond.