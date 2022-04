Mexico zet de subsidie op benzine voorlopig stop in het grensgebied met de Verenigde Staten, vanwege de grote toestroom van Amerikaanse automobilisten, liet het ministerie van Financiën weten.

De subsidie was bedoeld om prijsstijgingen voor de Mexicaanse consument te verzachten. In het grensgebied is nu een tekort aan benzine ontstaan "als gevolg van een onevenwicht tussen vraag en aanbod", zei het ministerie.

"In de Verenigde Staten zijn de benzineprijzen hoger dan in Mexico, en de burgers van dat land steken de grens over om voorraden in te slaan", aldus het ministerie van Financiën.

Nu de benzineprijzen de pan uitrijzen na de Russische inval in Oekraïne, steken meer automobilisten uit de Verenigde Staten de grens naar Mexico over, op zoek naar lagere benzineprijzen.

De subsidie wordt voorlopig tot 8 april opgeschort in de grensstaten Tamaulipas, Nuevo Leon, Coahuila, Chihuahua, Sonora en Baja California, waaronder Tijuana, een van de drukste grensovergangen ter wereld.

De subsidieregeling in Mexico is voorgesteld door de regering van president Andrés Manuel López Obrador, die lang heeft beloofd om consumenten te zullen beschermen tegen scherpe prijsstijgingen aan de pomp.