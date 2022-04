De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor de cockpitvoorruit van een Delta-vliegtuig brak tijdens een vlucht van Salt Lake City naar de Amerikaanse hoofdstad Washington, bevestigt een woordvoerder zaterdag.

De Boeing 757 maakte donderdag kort voor middernacht een veilige noodlanding in Denver "nadat de bemanning een noodsituatie had afgekondigd vanwege een gebarsten voorruit", zei de woordvoerder van de Federal Aviation Administration in een verklaring.

Een woordvoerder van Delta Airlines vertelde aan media in Salt Lake City dat er een "onderhoudsprobleem tijdens de vlucht" was geweest, maar ging daar niet dieper op in. Delta Airlines reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De 198 passagiers in het vliegtuig zijn in Denver overgestapt op een ander vliegtuig. Iedereen bleef ongedeerd.