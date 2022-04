Het kabinet komt niet eerder dan komende zomer met duidelijkheid over de financiële steun waar bedrijven in specifieke sectoren aanspraak op kunnen maken als er nieuwe oplevingen van het coronavirus zijn. Dat schrijven de betrokken ministeries vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet onderzoekt momenteel nog hoe de financiële steun bij eventuele coronamaatregelen in de toekomst eruit gaat zien. Er wordt gekeken naar de effectiviteit van steunmaatregelen voor bepaalde sectoren, een garantiefonds en een verzekeringsinstrument.

De ministeries schrijven in de brief dat ze verwachten "in de loop van de zomer dit jaar" de eerste onderzoeksresultaten te zullen presenteren aan de Tweede Kamer. Vervolgens wordt in samenspraak met de betreffende sectoren overlegd welke maatregelen getroffen kunnen worden, zonder dat die de samenleving te veel geld kosten.

Bronnen rond het kabinet wekken de suggestie dat bij een grote uitbraak van COVID-19 toch de algemene steunpakketten worden afgestoft. Het kabinet wil namelijk alleen maar bij volledige en langdurige sluitingen bijspringen.

Bij eerdere besmettingsgolven werd hier ook met spoed om gevraagd door de Tweede en Eerste Kamer, werkgeversorganisaties en vakbonden. De verwachting is dat bij een opleving van het coronavirus, bijvoorbeeld door een gevaarlijke variant, opnieuw om steun in veel meer sectoren wordt gevraagd.