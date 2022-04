Medewerkers van een Amerikaans Amazon-magazijn in het New Yorkse stadsdeel Staten Island hebben vrijdag voor het vormen van een vakbond gestemd. Dat is een historische stap, want niet eerder werd er binnen de op een na grootste werkgever in de Verenigde Staten een vakbond opgericht.

Er zijn al jaren Amazon-medewerkers die zich in een vakbond proberen te verenigen, maar dat was tot vrijdag nog niet gelukt. Het megabedrijf is altijd tegen vakbonden geweest en zegt liever direct met werknemers te onderhandelen. Ook claimt Amazon dat vakbonden ten koste zouden gaan van de innovatie van het bedrijf.

Amazon werd in het verleden meerdere malen beschuldigd van het intimideren van medewerkers rondom stemmingen over het oprichten van een vakbond.

Uiteindelijk stemden de afgelopen week 2.654 werknemers in Staten Island vóór het vormen van een vakbond, tegen 2.131 nee-stemmers. De nieuwe vakbond, Amazon Labor Union, zegt zich te gaan inzetten voor hogere salarissen, langere pauzes en vakantiedagen voor zijn leden.

Naar verwachting zal het succes in Staten Island leiden tot nieuwe pogingen van Amazon-medewerkers om een vakbond op te richten. Dat betekent niet dat de pogingen ook succesvol zullen zijn: in de Amerikaanse staat Alabama lijken Amazon-medewerkers "nee" te zeggen tegen een vakbond.