Het Britse ministerie van Economische Zaken is vrijdag een strafonderzoek gestart naar het massaontslag bij veerbootexploitant P&O Ferries. Het bedrijf ontsloeg vorige maand achthonderd mensen op staande voet via Zoom, zonder dat ontslag aan de vakbonden voor te leggen. De topman van P&O Ferries heeft inmiddels toegegeven de wet te hebben overtreden met de stap.

P&O Ferries ontsloeg de achthonderd mensen om zo het bedrijf van de ondergang te redden. De medewerkers moesten het veld ruimen voor goedkopere uitzendkrachten. Dat was volgens het bedrijf nodig om de banen van de 2.200 andere medewerkers te behouden.

De stap van het bedrijf leidde tot een storm van kritiek vanwege de manier waarop (de werknemers werden op de hoogte gesteld via Zoom), maar ook omdat de regels niet werden nageleefd. Zo werd het ministerie niet bijtijds op de hoogte gesteld, werd er geen informatie- en consultatieprocedure uitgevoerd en werden de vakbonden niet ingelicht.

Topman Peter Hebblethwaite erkende dat laatste vorige week: "We moesten de vakbonden inlichten, maar we kozen ervoor dat niet te doen."

De Britse regering had P&O nog de kans gegeven het massaontslag terug te draaien, maar Hebblethwaite liet vorige week weten dat dit geen mogelijkheid is, omdat de rederij anders zou omvallen. Het strafonderzoek kan leiden tot het einde van de P&O-topman, die tot dusver is blijven zitten, ondanks de kritiek.

Op zee zijn de gevolgen van het massaontslag bij P&O nog altijd merkbaar. Slechts één dienst, die tussen Liverpool en Dublin, loopt weer als vanouds. De diensten tussen Rotterdam en Hull draaien nog altijd op halve kracht, terwijl de andere twee diensten nog altijd stilliggen.