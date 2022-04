Vliegmaatschappijen moeten sinds vrijdag 1 april meer betalen om op Schiphol te mogen starten en landen. De luchtvaartbedrijven, waaronder KLM, melden dat ze daardoor de prijzen van tickets moeten verhogen. Een bezwaarprocedure tegen de tariefsverhoging van Schiphol loopt nog.

Luchtvaartmaatschappijen betalen Schiphol om gebruik te mogen maken van het vliegveld. De luchthaven maakte afgelopen najaar bekend dat de tarieven de komende jaren worden verhoogd. Vrijdag kwam er 9 procent bij, een jaar later komt er 12 procent bovenop en het jaar erna nog eens 12 procent.

Volgens de luchthaven is dit nodig om verduurzaming te kunnen bekostigen. Daarnaast is Schiphol naar eigen zeggen 1,6 miljard euro misgelopen door de coronacrisis. Een deel daarvan, 318 miljoen euro, rekent het vliegveld met de hogere tarieven door aan de luchtvaartmaatschappijen.

De airlines hadden geen goed woord over voor het besluit. De luchtvaartmaatschappijen benadrukken dat ze zelf ook moeten herstellen van de gevolgen van de pandemie. KLM noemt de verhoging "onredelijk, ongepast en onaanvaardbaar" en zegt daardoor de prijzen van een deel van de tickets te moeten verhogen.

Ticketprijzen gaan omhoog

Hoeveel duurder de tickets worden, kan de luchtvaartmaatschappij niet zeggen, omdat dit per route verschilt. Daarbij speelt concurrentie een belangrijke rol. "KLM concurreert internationaal en we raken passagiers kwijt als we de verhoging ten volle in onze ticketprijzen zouden verwerken", aldus een woordvoerder.

Na KLM is easyJet de luchtvaartmaatschappij die het vaakst van Schiphol gebruikmaakt. De Britse budgetvlieger meldde eerder al vanwege de hogere tarieven zijn tickets gemiddeld bijna 11 euro duurder te maken.

De strijd is nog niet gestreden. Diverse maatschappijen hebben bij mededingingsautoriteit ACM bezwaar aangetekend. De toezichthouder zei in januari meer tijd nodig te hebben om de gevolgen van de verhoging in kaart te brengen, maar dat Schiphol in de tussentijd de tarieven wel mag verhogen. Een woordvoerder meldt dat ACM op zijn vroegst later deze maand met een oordeel komt.