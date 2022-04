In Nederland zijn afgelopen maand 24.959 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is 3,8 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. In februari was ook al sprake van een stijging, melden BOVAG, RAI Vereniging en dataverzamelaar RDC vrijdag.

Ondanks de stijging in zowel februari als maart zijn er in het hele eerste kwartaal toch minder nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam doordat de autoverkopen in januari flink daalden.

Uiteindelijk zijn er in de eerste drie maanden 78.539 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 2,5 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Oorzaak is nog altijd het grote tekort aan chips. Auto's hebben tegenwoordig veel van die microprocessoren aan boord, maar sinds het begin van de coronacrisis is daar een schreeuwend tekort aan.

De drie organisaties verwachten dat er dit jaar in totaal 390.000 nieuwe auto's op kenteken worden gezet. Dat zou een stijging van 20 procent betekenen ten opzichte van afgelopen jaar. Wel wijzen ze erop dat er veel onzekerheid is door de chiptekorten, wereldwijde logistieke problemen, de oorlog in Oekraïne, stijgende grondstofprijzen en een "broos economisch vertrouwen".

De meest geregistreerde merken in het eerste kwartaal: Kia (7.037 exemplaren en 9,0 procent marktaandeel)

Volkswagen (5.951 - 7,6 procent)

Toyota (5.913 - 7,5 procent)

Peugeot (5.417 - 6,9 procent)

BMW (4.929 - 6,3 procent)