Friese gemeenten en de provincie Friesland hebben vrijdag besloten om hun contract met de Russische gasleverancier Gazprom toch niet op te zeggen. Het beëindigen van het contract levert "te veel nadelen en onzekerheden" op en is daarom niet verantwoord.

De intentie van de groep Friese overheden was om het contract met Gazprom zo snel mogelijk te verbreken. Gazprom Energy NL is gevestigd in Nederland, maar valt onder het Russische gasbedrijf Gazprom, waardoor het concern bijdraagt aan inkomsten in de Russische staatskas. Daarover ontstond ophef na de inval van Rusland in Oekraïne.

Het besluit om voorlopig het contract met Gazprom te handhaven, werd niet van harte genomen, schrijft de Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF) in een verklaring. Een voortijdige beëindiging van het contract zou Rusland echter financieel voordeel opleveren.

Tot deze conclusie kwamen andere gemeenten, waaronder de Twentse, en waterschappen ook. Mogelijk moet een schadevergoeding worden betaald bij een ontbinding van het contract. Ook zou Gazprom het gas voor de huidige hogere gasprijzen door kunnen verkopen aan een andere klant.

De Friese overheden zoeken verder naar mogelijkheden om in de toekomst zelf gas te gaan leveren. Zo ontwikkelt de regio verschillende opties voor duurzaam gas. De bestuurders willen dat klimaatminister Rob Jetten de aanbestedingsregels versoepelt, zodat lokale coöperaties mogelijk bij de volgende procedure gas kunnen aanbieden.