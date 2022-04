Boxershorts die je binnenstebuiten kunt dragen, een coronazelftest die ook weergeeft of mensen na een avondje stappen weer veilig kunnen rijden, verwarmd zwemwater in recreatiegebieden en voor 81 miljoen euro aan bitcoins gevonden in vrachtwagens. Deze vrijdag regende het (vermoedelijke) 1 aprilgrappen.

Zo beweert HEMA een nieuw item in het assortiment te hebben: boxershorts die je binnenstebuiten kunt keren om ze nog eens te dragen. "Want waarom zou je een onderbroek maar één dag dragen als het ook twee dagen kan?", aldus de winkelketen op Twitter.

Of wat te denken van een nieuwe coronazelftest die jongerenorganisatie TeamAlert in een persbericht beweert te hebben ontwikkeld. Die zou ook meten of iemand nog mag rijden na het gebruik van alcohol of drugs tijdens een avondje stappen of een lange festivaldag.

Doorklikken op een bijgestuurd linkje leert echter dat het hier - zoals de omschrijving al deed vermoeden - om een 1 aprilgrap gaat. "Wilde jij de allernieuwste all-in-onezelftest bestellen, waarmee je kan checken of je nog mag rijden na een avondje stappen? Deze zelftest bestaat niet! We wish...", staat op de site.

Leisurelands, dat vorig jaar ook al een 1 aprilgrap uithaalde, lijkt het vrijdag opnieuw te proberen. De recreatieparkenbeheerder meldt in een persbericht dat bezoekers over enkele maanden het hele jaar door kunnen genieten van lekker warm zwemwater op het Heerderstrand. Daar zouden zonnecarports worden geplaatst om duurzame energie op te wekken. "De overtollige energie wordt vervolgens gebruikt om het zwemwater te verwarmen", stelt Leisurelands.

'81 miljoen euro aan bitcoins gevonden in vrachtwagen'

Nedcargo doet ook een duit in het zakje. Het transportbedrijf beweert dat de douane donderdag bij een routinecontrole in Waddinxveen in een vrachtwagen van Nedcargo een grote hoeveelheid bitcoins met een straatwaarde van 81 miljoen euro heeft aangetroffen. De bitcoins zouden verstopt hebben gezeten in dertig sporttassen die werden vervoerd in een vrachtwagen met chips en mayonaise.

Digital agency Mediatastisch belooft een innovatieve app die de opvoeding van kinderen zou automatiseren. "Door middel van slimme AI-technologie neemt de app terugkerende, opvoedkundige taken over van de ouders", beweerden ze.