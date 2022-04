Als de Russische president Vladimir Poetin zijn eis doorzet om alleen nog maar gas te sturen aan landen die in roebels betalen, wil dat niet zeggen dat we vandaag of morgen al zonder Russisch gas zitten. Veel contracten worden namelijk afgesloten op lange termijn. De grootste impact zullen we pas volgende maand voelen, zeggen kenners.

Poetin kondigde donderdag aan dat vanaf vrijdag alle westerse landen hun gas in roebels moeten betalen of dat hun contracten worden afgesloten. Een aantal landen activeerden daarop hun gasnoodplan om de leveringszekerheid te garanderen, maar de soep blijkt uiteindelijk minder heet gegeten te worden dan ze wordt opgediend.

In de gasmarkt wordt namelijk vaak gewerkt met langetermijncontracten waar de betaling pas later hoeft te gebeuren of de levering pas later start. "Dat geldt niet voor alle contracten, maar er zijn heel veel verschillende soorten afspraken", legt energie-expert Martien Visser uit. "Zo kan het zijn dat een betaling van dag op dag moet gebeuren, of twee keer per maand, maar het kan ook dat een deel al betaald wordt en een ander deel pas later wordt afgerekend. Het hangt heel erg af van wat partijen met elkaar afspreken."

Nog geen land afgekoppeld van Russisch gas

Het Kremlin liet vrijdag al weten dat er voorlopig nog geen enkel land is afgekoppeld van de Russische gaskraan en ook staatsgasbedrijf Gazprom zegt dat het nog steeds gas uitvoert naar Europa. Volgens een woordvoerder van de Russische regering zal de eerste impact pas gevoeld worden op de leveringen van midden april of begin mei.

Maar er is ook een kans dat niemand moet afgekoppeld worden van het Russische gas, ook al weigeren ze om in roebels te betalen. Poetin heeft namelijk een omweg bedacht waarbij landen hun betalingen in de lokale munt kunnen sturen naar de Russische Gazprombank. Die zet het geld dan om in roebels. Zo wint iedereen. Westerse landen kunnen zeggen dat ze nog steeds in euro's of dollars betalen en Poetin krijgt er roebels voor in de plaats.

'Dit wordt uiteindelijk een politieke beslissing'

De vraag is alleen of dit niet ingaat tegen de sancties die het Westen heeft ingesteld tegen Rusland. "Je zou kunnen zeggen dat Gazprombank hiermee sancties overtreedt door buitenlands geld om te wisselen in roebels. Zeker als ze daarvoor bij de centrale bank moet aankloppen", zegt monetair econoom Jan Lambregts van Rabobank. "Dat betekent dus dat het Westen Gazprombank daarvoor zou moeten bestraffen, terwijl de landen er wel gebruik van maken."

Gazprombank viel sowieso al buiten de sancties omdat die bank instaat voor de energielevering en die mocht in eerste instantie niet in gevaar komen. Maar als er dan nog eens een nieuwe uitzondering komt, wordt het wel lastiger. "Het is dus nu aan de EU en de VS om te bekijken wat ze hiermee willen doen en of ze achter het plan kunnen staan. Uiteindelijk wordt dit een politieke beslissing", zegt Lambregts.

Eerder zeiden experts al tegen NU.nl dat Poetin hiermee probeert het Westen uit elkaar te spelen en op die manier meer druk wil zetten om de sancties te verlichten. Wanneer Westerse landen zaken doen met Russische banken, wordt de grens alsmaar meer opgeschoven.