Door de verlaging van de accijnzen op brandstoffen is het "ouderwets druk" bij tankstations, maar uitzonderlijke situaties blijven uit, laat de Belangenvereniging Tankstations (BETA) vrijdag weten namens zelfstandige pomphouders.

"Het is qua drukte vergelijkbaar met hoe het was voor corona en de oorlog in Oekraïne", zegt voorzitter Ewout Klok van BETA.

Dat overdreven drukte is uitgebleven, komt volgens Klok doordat de accijnsverlaging tot het einde van het jaar duurt. "Als mensen het nu te druk vinden, komen ze vanavond wel, of morgen. Er zit geen druk op." Daarnaast speelt het winterse weer mogelijk een rol. "Er zullen toch mensen zijn die vanwege de sneeuw vandaag niet de weg opgaan." Bij Kloks eigen tankstation in Hoogeveen is de sneeuw inmiddels weer weggesmolten.

Ook bij Fieten, dat 48 tankstations heeft in met name het noorden en oosten van het land, merken ze dat het wel wat drukker is dan normaal, en zeker ook drukker dan de afgelopen dagen, toen veel mensen de accijnsverlaging afwachtten.

"We kregen de afgelopen dagen al belletjes van boeren en ondernemers die zeker wilden weten dat er vandaag of morgen voldoende brandstof is. We zijn dus druk met bevoorraden en denken zelfs op zondag tankwagens te moeten laten rijden", laat een woordvoerder weten.

Ook Haan, dat 160 tankstations heeft, zorgde voor veel voorraden. "Onze tankwagens rijden af en aan, maar door het slechte weer wordt het wellicht iets minder druk dan we vooraf hadden voorzien." Bij TotalEnergies merken ze ook nog geen extreme drukte bij de tankstations.

Benzine 21 cent goedkoper

De adviesprijs van benzine daalde ten opzichte van donderdag met 21 cent, wat meer is dan de accijnsverlaging van 17 cent. Dat komt doordat er normaal gesproken ook nog btw wordt gerekend boven op de accijns en doordat de olieprijs de afgelopen dagen ook daalde. Op enkele plaatsen kost benzine weer net onder de 2 euro per liter.

Diesel, waarvan de adviesprijs gemiddeld 13,5 cent omlaagging, is op meer plekken voor minder dan 2 euro per liter te krijgen. De adviesprijzen van respectievelijk 2,251 euro voor benzine en 2,159 euro voor diesel hoeven doorgaans alleen langs de snelweg betaald te worden.