De Russische gasleveringen aan Europa gaan vrijdag gewoon door. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom liet vrijdagochtend weten dat de export via pijpleidingen in Oekraïne in lijn blijft met de verzoeken van Europese partijen die gas hebben ingekocht.

Rond de gasleveringen ontstond donderdag veel onduidelijkheid. President Vladimir Poetin zei toen dat Russisch gas vanaf april met roebels betaald moet worden, terwijl onder meer de Italiaanse premier Mario Draghi kort daarvoor had gezegd dat de Russen wel euro's zouden blijven accepteren.

Uit een decreet viel later op te maken dat er een financiële constructie zou worden opgetuigd die het voor buitenlandse partijen mogelijk moet maken om via een omweg gewoon in euro's te blijven afrekenen. Al moeten de landen dan wel een rekening aanmaken bij een Russische bank en niet alle landen zullen daar evenveel zin in hebben.

Voor vrijdag staan er volgens Gazprom wel iets minder aan Europese leveringen op de planning dan donderdag. Maar dat zou niet liggen aan wijzigingen aan Russische zijde, maar komt omdat er iets minder gas is ingekocht door de andere landen in Europa.