De inflatie in ons land is vorige maand met 11,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de Europese geharmoniseerde methode. Dat is het hoogste niveau in meer dan veertig jaar en komt bijna volledig door de hoge energieprijzen. In februari bedroeg de inflatie nog 7,3 procent volgens die meetmethode.

De methodes van de verschillende Europese landen voor het berekenen van de inflatie verschilt licht. Zo kan de weging van verschillende zaken anders zijn. Om al die inflatiecijfers toch te kunnen vergelijken, is de Europese geharmoniseerde methode (HICP) bedacht. Volgende week maandag komt het CBS met de cijfers volgens de Nederlandse rekenmethode. Die wijkt meestal licht af van de Europese cijfers.

Het inflatiecijfer is een gemiddelde van hoeveel duurder het leven geworden is in een jaar tijd. Het CBS deelt vrijdag ook al een eerste raming van welke zaken het meest hebben bijgedragen aan de sterke prijsstijgingen. Daaruit blijkt dat energie, inclusief brandstof, twee zo duur is als een jaar geleden. In februari was dat nog maar 51 procent. Die forse stijging heeft vooral te maken met de oorlog in Oekraïne, die de prijzen van olie en gas blijft opdrijven.

Voeding, drank en tabak werden 5,5 procent duurder en industriële goederen stegen 4,4 procent in prijs. Diensten werden 2 procent duurder.

Kabinet verlaagt accijnzen op brandstof

Wat de inflatie in april zal doen, zal sterk afhangen van hoe de oorlog in Oekraïne evolueert en wat er gebeurt met de Russische gasleveringen. De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag laten weten dat alle westerse landen hun Russische gas vanaf vrijdag in roebels moeten betalen; anders worden hun contracten afgesloten.

Nederland is niet van plan om daarin mee te gaan, zei een woordvoerder donderdag tegen NU.nl. Het is afwachten of Poetin de maatregel ook echt doorzet, maar als dat gebeurt, zullen de energieprijzen nog verder oplopen.

Het kabinet heeft ter compensatie van de hoge inflatie de accijnzen op brandstof vrijdag verlaagd met 17 cent per liter benzine en 11 cent per liter diesel. Die maatregel geldt zeker tot het einde van dit jaar. Ook krijgen mensen met een laag inkomen in april 600 euro meer compensatie op hun energierekening.