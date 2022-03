De sancties die Nederland heeft afgekondigd tegen Russen lijken vast te lopen. Tot nu toe is er slechts 516 miljoen euro afgepakt van de naar schatting tientallen miljarden aan Russisch geld in ons land. Dat meldt het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet geeft toe dat het niet goed gaat met het sanctiebeleid. "De uitvoering en toezicht erop kunnen beter", aldus de ministers in de brief.

In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden en contracten bevroren. De meeste meldingen kwamen van banken en trustkantoren. Ook zijn er transacties tegengehouden van bij elkaar bijna 155 miljoen euro.

In de brief die donderdagavond naar de Kamer werd gestuurd gaat het kabinet in op het sanctiebeleid. Ook geven de betrokken ministers aan hoe de naleving en handhaving verlopen.

De Kamer had donderdagmiddag om de informatie gevraagd, nadat een debat met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) werd geschorst omdat hij geen antwoorden kon geven op concrete vragen over de sancties. Kamerleden noemden het "gênant" en "onacceptabel" dat de minister telkens verwees naar andere ministeries en hekelden dat het erop lijkt dat er amper stappen worden gezet.

85 Klaver wil strengere sancties: 'Dit is een gênante vertoning'

Kamerleden blij met informatie, maar ook verontrust over voortgang

De brief werd goed ontvangen in de Kamer, maar riep ook nog meer vragen op. De Kamerleden debatteerden nog anderhalf uur met Hoekstra.

Jesse Klaver noemde de informatie "helder", maar is wel geschrokken van de inhoud. "Het is zeer verontrustend. Als je ziet dat het eerste sanctiepakket op 21 februari is aangekondigd, dan zijn we nu meer dan een maand verder. We hebben heel stevige sancties waar het kabinet ook trots over spreekt, maar echt een mechanisme om in te grijpen hebben we niet."

Sjoerd Sjoerdsma (D66) noemde het ook "een goede brief", met een overzicht van "wat er gebeurt en waar het minder goed loopt". Maar ook hij heeft zorgen dat er nog dingen kunnen "ontglippen" aan de sancties. Don Ceder (ChristenUnie) en Pieter Omtzigt noemden de inhoud van de brief "pijnlijk". De Kamer is er dus nog niet gerust op dat het kabinet echt alles op alles zet om de sancties uit te voeren.

Hoekstra begreep dat de Kamer nog meer vragen had, maar gaf donderdagavond direct aan dat hij op dit moment geen verdere informatie kon geven. De minister heeft toegezegd dat de Kamer vrijdag en in de komende week meer antwoorden krijgt.

Kabinet deelt ook informatie over schepen, handel en vliegtuigen

In de brief meldt het kabinet verder dat er vijf jachten in beeld zijn waarvan is vastgesteld dat ze worden gebouwd voor Russische afnemers. Omdat de afnemers niet op de sanctielijst van het kabinet staan, is bevriezing volgens het kabinet niet mogelijk.

Sinds 27 februari geldt ook een luchtruimverbod voor Russische vliegtuigen. Op dit moment staat als gevolg van dit verbod één toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot op Schiphol. Dit toestel krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen toestemming om terug te keren naar Rusland. Er staan geen vliegtuigen van Russische oligarchen op Schiphol.

In de haven van Rotterdam zijn de afgelopen weken al bijna dertienduizend containers met bestemming Rusland of Belarus beoordeeld. Ook zijn 32.000 aangiften van vrachtzendingen vanuit die twee landen gecontroleerd. Uiteindelijk is bij 46 vrachtzendingen een verdenking dat sanctiemaatregelen zijn overtreden.

Belastingdienst gaat gegevens delen van Russen die op sanctielijst staan

Verder is het mogelijk dat de Belastingdienst op verzoek gegevens deelt van Russen die op sanctielijsten staan, laat het kabinet weten. Er mag een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht in de belastingwetgeving en autoriteiten die toezicht houden op de sanctiewet kunnen informatie opeisen.

De Tweede Kamer verzocht het kabinet vorige week de Belastingdienst te vragen fiscale gegevens van oligarchen te delen binnen de overheid, ook binnen de uitvoeringsorganisaties. Op die manier kunnen deze gegevens gebruikt worden om Russische tegoeden op te sporen en vervolgens te bevriezen.

De landsadvocaat zegt dat de sanctieregels "als grondslag mogelijk niet duidelijk genoeg" zijn om gegevens te mogen uitwisselen, wat eigenlijk in strijd is met de privacywet.

De uitzondering op de fiscale geheimhoudingsplicht is volgens hem mogelijk "een juridisch voldoende robuuste oplossing" totdat hierover meer duidelijkheid is. Dat betekent dat de fiscus intussen desgevraagd gegevens kan delen. Hij adviseert het kabinet op korte termijn de wettelijke grondslag te verduidelijken.