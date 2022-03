De sancties die Nederland heeft afgekondigd tegen de Russen lijken vast te lopen. Tot nu toe is er 516 miljoen euro afgepakt, maar nog geen vastgoed bevroren. Dat meldt het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet geeft toe dat het niet goed gaat met het sanctiebeleid. "De uitvoering en toezicht erop kan beter", aldus de ministers in de brief.

In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden en contracten bevroren. De meeste meldingen kwamen bij banken en trustkantoren vandaan. Ook zijn er transacties tegengehouden van bij elkaar bijna 155 miljoen euro. Op het gebied van vastgoed zijn er echter nog geen stappen gezet.

Het is de bedoeling dat straks ook in het Kadaster (het openbare register van vastgoed) een aantekening kan komen bij gebouwen die in bezit zijn van gesanctioneerde personen. Hiervoor is nog wel een regeling nodig, die vrijdag "in het kabinet besloten en volgende week vastgesteld" wordt. De Tweede Kamer baalt dat er op het gebied van onroerend goed nog relatief weinig is gebeurd om de sancties uit te voeren.

Het kabinet meldt verder dat er vijf jachten in beeld zijn waarvan is vastgesteld dat ze in aanbouw zijn voor Russische afnemers. Omdat de afnemers niet op de sanctielijst van het kabinet staan, is bevriezing volgens het kabinet niet mogelijk.

Sinds 27 februari geldt ook een luchtruimverbod voor Russische vliegtuigen. Op dit moment staat als gevolg van dit verbod één toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot op Schiphol. Dit toestel krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen toestemming om terug te keren naar Rusland. Er staan geen vliegtuigen van Russische oligarchen op Schiphol.

In de haven van Rotterdam zijn de afgelopen weken al bijna 13.000 containers met bestemming Rusland of Belarus beoordeeld. Ook zijn 32.000 aangiften van vrachtzendingen vanuit die beide landen gecontroleerd. Uiteindelijk is bij 46 vrachtzendingen een verdenking dat sanctiemaatregelen zijn overtreden.

Kabinet had moeite om inzage in fiscale gegevens oligarchen te regelen

Het kabinet laat verder weten dat het mogelijk is dat de Belastingdienst op verzoek gegevens deelt van Russen die op sanctielijsten staan. Er mag een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht in de belastingwetgeving en autoriteiten die toezicht houden op de sanctiewet kunnen informatie opeisen.

De Tweede Kamer verzocht het kabinet vorige week om de Belastingdienst te vragen fiscale gegevens van oligarchen te delen binnen de overheid, ook de uitvoeringsorganisaties, zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden om Russische tegoeden op te sporen en vervolgens te bevriezen.

De landsadvocaat zegt dat de sanctieregels "als grondslag mogelijk niet duidelijk genoeg" zijn om gegevens te mogen uitwisselen, wat eigenlijk in strijd is met de privacywet. De uitzondering op de fiscale geheimhoudingsplicht is volgens hem mogelijk "een juridisch voldoende robuuste oplossing" totdat hierover meer duidelijkheid is, dus intussen kan de fiscus desgevraagd gegevens delen.

"De landsadvocaat adviseert om op korte termijn de wettelijke grondslag te verduidelijken." Het kabinet werkt daar nu aan en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens om spoedadvies gevraagd. Intussen zoekt de Belastingdienst uit welke afspraken (belastingrulings) er bestaan met personen die op de sanctielijst van de EU staan. Er wordt gekeken naar alle verzoeken tot belastingafspraken die vanaf 1 juli 2017 zijn gedaan. "Hier is de Belastingdienst op dit moment al handmatig mee bezig en dit wordt binnen enkele weken geheel afgerond."

Brief goed ontvangen in Tweede Kamer

De brief werd goed ontvangen in de Kamer. Jesse Klaver noemt de informatie "helder", maar is wel geschrokken van de inhoud. "Het is zeer verontrustend. Als je ziet dat eerste sanctiepakket op 21 februari is aangekondigd dan zijn we nu meer dan een maand verder, hebben we heel stevige sancties waar kabinet ook trots over spreekt maar echt mechanisme om in te grijpen hebben we niet."

Sjoerd Sjoerdsma (D66) noemde het ook "een goede brief", met een overzicht van "wat er gebeurt en waar het minder goed loopt".

Nadat binnen de regering duidelijk werd dat de uitvoering van sancties verbeterd kon worden werden op 24 maart verbeter- en knelpunten op papier gezet door een speciale commissie. Afgelopen dinsdag werd in de Raad Veiligheid en Inlichtingen (RVI) onder meer voorgesteld om actief onderzoek te doen naar de naleving en handhaving van sancties tegen de top 200 van Russische personen die op de lijst staan en de informatie-uitwisseling tussen verschillende instanties te verbeteren.