Werknemers krijgen meer vrijheid om te bepalen of ze thuiswerken of niet. Daarover hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt in de Sociaal-Economische Raad (SER), melden bronnen donderdagavond aan RTL Nieuws.

Werknemers moeten kunnen aangeven dat hun verzoek om thuis te werken "redelijk" en "billijk" is, schrijft RTL Nieuws. Ook geldt het recht op thuiswerken niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

In veel gevallen wordt het recht op thuiswerken al geregeld in onderlinge afspraken tussen werkgevers en werknemers of via de cao. Als dit soort afspraken nog niet bestaan, moet het verzoek tot thuiswerken dus getoetst worden aan redelijkheid en billijkheid.

D66 en GroenLinks kwamen na de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 met een initatiefwet waarin het recht op thuiswerken zou worden vastgelegd. Daarin staat volgens RTL Nieuws dat werkgevers dit recht alleen om "zwaarwegende redenen" zou mogen weigeren. De initatiefwet moet nog worden behandeld.

Eerder liet Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemingsvereniging ONL voor Ondernemers, aan NU.nl weten niets te zien in wetgeving waarin het recht op thuiswerken wordt geregeld.