De deadline voor westerse bedrijven om hun Russisch gas af te rekenen in roebels verloopt vandaag. Wie dat niet doet, krijgt geen gas meer, zei de Russische president Vladimir Poetin donderdag. Wat staat Nederland en de rest van de Europese Unie te wachten als Rusland de gaskraan inderdaad dichtdraait?

Als Rusland de toevoer naar de EU compleet afsnijdt, zijn we aangewezen op de gasvoorraden. Afhankelijk van bijvoorbeeld het weer en de temperatuur kunnen we daar met de hele EU hooguit enkele weken op teren, zegt energieanalist Jilles van den Beukel, verbonden aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Intussen roepen overheden, waaronder de Nederlandse, al op om minder gas te gebruiken. Volgens een woordvoerder van het kabinet zal in Nederland het gasnoodplan geactiveerd worden als blijkt dat de levering van Russisch gas helemaal gestopt is.

In het Bescherm- en Herstelplan Gas staat beschreven wat er in welke crisissituatie moet gebeuren. Bij een echte noodsituatie wordt een zogeheten maatregelenladder gebruikt.

Dat begint bij een algemene oproep tot vermindering van het aardgasverbruik, maar kan al snel opgevoerd worden tot een gedwongen brandstofomschakeling van de industrie of het afsluiten van hele regio's.

Huishoudens blijven zo lang mogelijk buiten schot

Huishoudens zijn beschermde afnemers en zullen zo lang mogelijk buiten schot blijven. Het kabinet voerde eerder al gesprekken met bedrijven over wat er zou moeten gebeuren in zo'n situatie.

Bij een dergelijke noodsituatie heb je in feite een probleem in heel Europa. Daardoor komen niet alleen de Nederlandse overheid en Gasunie in actie, maar treden ook noodscenario's van onder andere ENTSOG (het Europese netwerk van transmissiesysteembeheerders) in werking.

"In Europa zijn afspraken over onderlinge solidariteit gemaakt. Het zal dus niet zo zijn dat er in Nederland een gastekort is, maar elders niet", zegt Van den Beukel.

'Extra gas uit Groningen het laatste dat je zou willen'

Op een gegeven moment zal Nederland toch ergens anders gas vandaan moeten halen. Daarin schuilt volgens Gasunie en Van den Beukel het probleem. Europa kan meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) invoeren, maar daar zal het een hoge prijs voor moeten betalen. De Europese Commissie zou onder meer gesprekken voeren met Qatar, een van de grootste producenten van lng ter wereld, over extra leveringen aan Europa.

Daarnaast is de aanvoer van de zuidelijke gascorridor, die van Azerbeidzjan via Turkije naar Italië loopt en aangelegd is om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen, onvoldoende. Ook Noorwegen, dat normaal gesproken in zo'n 20 procent van de Europese gasbehoefte voorziet, kan niet zomaar in het gat springen dat door Rusland in zo'n geval achtergelaten wordt. Hetzelfde geldt voor Nederland.

"Technisch gezien kan de gaswinning in Groningen opgeschaald worden, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat dit het allerlaatste is dat je zou moeten willen", geeft Van den Beukel aan.

Voor Gasunie maakt het weinig verschil. "Wij zijn in feite de Rijkswaterstaat voor de wegen onder de grond, de pijpleidingen. Onze taak is om ervoor te zorgen dat deze wegen voor iedereen geschikt zijn, waar het gas ook vandaan komt", zegt een woordvoerder.

