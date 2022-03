De kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam heeft besloten geen gebruik te maken van de subsidieregeling voor vrijwillige sluiting en blijft dus open. Minister Rob Jetten (Klimaat) betreurt dat. "Het is een slechte beslissing voor het klimaat. Er lag een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling. Daarom vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het openblijven van de centrale heeft niets te maken met de gascrisis door de oorlog in Oekraïne, maar is een beslissing van Onyx Power zelf. Het bedrijf kreeg eind vorig jaar een subsidie toegezegd van meer dan 200 miljoen euro om de centrale te sluiten, maar besliste donderdag om daar geen gebruik van te maken.

Dat is een tegenvaller voor de klimaatdoelen die het kabinet zichzelf gesteld heeft na onder meer een juridische uitspraak in het kader van de Urgenda-rechtszaak. De centrale moet zich sowieso houden aan een productiebeperking en mag in 2030 geen kolen meer gebruiken voor elektriciteitsproductie, maar de CO2-uitstoot zou nog veel forser omlaag gegaan als de centrale niet openbleef.

"De productiebeperking realiseert bij Onyx in de huidige markt naar verwachting een reductie van circa 2 megaton CO2, ten opzichte van 3 megaton wanneer zij zou sluiten", zegt Jetten in de Kamerbrief. De totale CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit was vorig jaar 33 megaton, dus dat scheelt ongeveer 3 procent.

Energie-expert Martien Visser zei eerder tegen NU.nl dat het openhouden van deze kolencentrale én het tijdelijk verhogen van het steenkoolgebruik van de andere centrales de Nederlandse import van Russisch aardgas grofweg kan halveren. Een woordvoerder van minister Jetten laat weten aan NU.nl dat de sluiting van de centrale "geen significante impact" zou gehad hebben op de leveringszekerheid van gas.