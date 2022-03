De Russische president Vladimir Poetin houdt vast aan de eis dat "onvriendelijke landen" vanaf vrijdag in roebels moeten betalen voor het gas dat ze uit Rusland halen. In een net ondertekend decreet staat volgens hem dat alle contracten met landen die dat niet doen, zullen worden beëindigd. Als dat gebeurt, wordt in ons land het gasnoodplan geactiveerd, zegt een woordvoerder.

Poetin kondigde iets meer dan een week geleden aan dat hij alleen nog maar roebels wil accepteren voor leveringen van gas aan de in zijn ogen onvriendelijke landen. Daarmee doelt hij overwegend op westerse landen. Meteen stuitte hij op verzet van bijna de hele westerse wereld. Waarnemers hadden niet het idee dat het zover zou komen, maar Poetin lijkt toch voet bij stuk te houden.

De Russische president beweert donderdag dat hij een decreet heeft ondertekend waarin staat dat alle contracten met landen die niet in roebels betalen zullen worden opgezegd. "Niemand verkoopt ons iets gratis en wij gaan ook niet aan liefdadigheid doen", zegt hij op de Russische televisie.

Veel Europese landen en energiemaatschappijen hebben zich al verzet tegen het plan en spreken van contractbreuk als Poetin het zou doorvoeren. Er is namelijk afgesproken dat al het gas in euro's of dollars wordt afgerekend. Duitsland en Frankrijk laten donderdag weten dat ze zich voorbereiden op een scenario waarin er geen gas meer uit Rusland komt. "We laten ons niet chanteren", zegt de Duitse minister Robert Habeck (Klimaat).

Ook Nederland heeft geen plannen om in roebels te betalen, laat een woordvoerder van het kabinet weten aan NU.nl. En als blijkt dat daardoor vrijdag alle leveringen worden stopgezet, zal het gasnoodplan in ons land geactiveerd worden, zegt de woordvoerder.

Westen wil sancties tegen Rusland niet verlichten

Energiebedrijf Eneco, dat nog tot 2030 een contract heeft met de Duitse Gazprom-dochter Wingas, maakt zich voorlopig geen zorgen. "We hebben een contract waarin staat dat we in euro's betalen en verwachten dat dat zo blijft", zegt een woordvoerder desgevraagd.

Het Westen wil niet in roebels betalen, omdat de sancties tegen Rusland dan verlicht moeten worden. Door de beperkingen is het namelijk zo goed als onmogelijk om buiten Rusland aan de munt te komen. En sancties verlichten, vindt geen enkel land op dit moment een goed idee. Poetin voert de maatregel in om de fors in waarde gedaalde roebel sterker te maken door andere landen roebels te laten kopen.